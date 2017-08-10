光頭男自詡日劇「夜王」 詐20陸女2000萬

陳嫌自詡日劇「夜王」，要求手下像頂尖牛郎般榨取女客財物。（陳鴻偉翻攝）

警方在陳辦公室內，查獲「交涉術」等參考書籍。（陳鴻偉翻攝）

歹徒電腦內滿是帥哥、型男的照片。（陳鴻偉翻攝）

警方強勢攻堅，逮捕7名詐騙犯嫌。（陳鴻偉翻攝）

42歲陳姓男子，原本與藏身大陸的詐騙集團合作，在網路上尋找單身女性，互動後了解對方的職業、存款、相關背景，培養感情後再以各種投資、借貸名義，要求對方匯款詐財，陳日前糾集同夥回台另闢爐灶，自詡是日劇「夜王」，該劇描述牛郎如何取悅、利用女性，從中取得財物和地位，陳期勉部屬都能以「夜王」為目標，榨取被害人的財物，北市刑大經連月追查，日前前往台中，逮捕陳在內的7嫌，瓦解這個詐騙集團。

北市刑大偵三隊隊長廖韋勝指出，陳嫌等人利用大陸交友網站及QQ、微信等通訊軟體，使用帥哥、型男的照片，誆稱自己在外資公司上班，營造多金、優質形象，再配合每天噓寒問暖、深情關切，一步步打動被害女子芳心，接著再查探對方的經濟狀況，以交往、結婚為前提攻破心防。

警方調查，詐騙集團接著就會以內線投資、為將來結婚打算共同理財等藉口，要求被害在虛設的網路上，輸入個人資料和銀行帳戶，接著要求對方匯款，得手後就封鎖對方失聯，歹徒經常鎖定年紀超過30，對結婚、生子較有渴望的熟女，半年多來至少20餘人受騙，詐得金額超過500萬元人民幣。

警方經多日追查，日前兵分多路，前往陳嫌位在台中市文心路、崇德路的辦公室，循線逮捕陳在內的7嫌，查扣現金34萬餘元新台幣、29支手機、13部電腦及帳冊，全案依詐欺罪移送法辦。

(中時)