新竹五峰鄉原民小球員趙佳誠 刻苦練投終發光

新竹縣五峰鄉原民小孩趙佳誠7月底8月初時，參加在台南市立棒球場所舉辦的「U12世界盃棒球賽」，榮獲最佳先發投手及最佳投手防禦2獎項。部落族人今(10)日為他辦了一場榮耀返鄉歡迎會。

會中趙佳誠與表哥在家門前，上演小時候如何隔著一條馬路，一人站一邊練球的橋段，克難又有趣，讓人見識到趙佳誠獲最佳投手2大獎實至名歸，他說，未來希望可以進職棒圓夢。

原民處長曾効忠到場祝賀時表示，看到趙佳誠克難式的練球方式，五峰鄉確實需要興建一座棒(壘)球場，對此縣府表示全力支持，樂觀其成。

五峰鄉代理鄉長江長彬表示，唯有興建一座屬於鄉民的運動場所，才能留住運動人才，為鄉為縣為國爭光。

(中時)