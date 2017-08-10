北韓嗆炸關島該擔心嗎？ 外媒列3點分析

北韓領導人金正恩 圖／美聯社

美國和北韓相互嗆聲，火藥味濃，美國總統川普日前以「前所未見的烈焰與怒火」威嚇平壤當局，讓北韓忍不住回嗆，揚言「火星-12」導彈早已瞄準關島美軍基地，就只待金正恩的發射命令，戰事看似蓄勢待發，不過有外媒就列出3大原因，表示現在其實不需要太過恐慌。

《BBC中文網》將專家們的看法整理，統整出3大「不必」太恐慌的原因，第一點就是「沒有人想打仗」，報導指出，北韓要是與美開戰，很可能會導致更大規模的戰爭，屆時政權勢必會面臨很大的危機。而美方也清楚的知道，若是攻擊北韓，美國會承受沉重的人命傷亡。

第二點是「只是唇槍舌劍，並非動武」，一位紐時的專欄作家表示，「在國際關係中，訊號才是最重要的，而非領袖的隨意的言論。」報導分析，川普使用的措詞雖非美國總統經常用的，但這也不代表美國即將對朝鮮開戰。

第三點「美、北韓關係也曾經如此緊張過」，報導指出，在1994年北韓就曾因

拒讓國際調查員檢查核設施而差點和美國發生戰爭，最後是循外交途徑解決危機，而多年來，北韓也不斷揚言要攻擊美、日、南韓，對於此次美國和北韓的相互嗆聲，南韓目前看起來也沒有太擔心，青瓦台的高官昨日還表示，局勢還沒有構成危機，有很大機會可以和平解決。

(中時電子報)