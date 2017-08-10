非傳統月餅 中秋送禮送到心坎裡
每年中秋佳節，各家飯店與餐飲業者幾乎都會推出應景月餅，而台灣的民情使然，月餅更是餽贈親友拉近人際關係的首要選擇。愈近中秋，小月亮們紛紛如雨後春筍探出頭，等著被欽點，成為一輪明月與烤肉香下，最受矚目的焦點。
以「酥皮焗叉燒包」打下台灣港式點心半片江山的添好運，因為號稱是最平價的米其林，加上港式點心馳名美味，早已是不少人尋覓港味的首選。而今年首賣的添好運奶皇月餅餅皮金黃酥鬆、內餡蛋香濃郁，一口咬下散發濃濃奶香及起司香氣，尾韻伴隨鹹蛋黃精華，鹹甜交融不膩口，層次分明，且月餅外觀更烙印上討喜的「添好運」，送禮十分體面。
而每年都會推出月餅禮盒的喜憨兒基金會，今年則與馬偕醫院合作，推出的月餅標榜「少油、少糖、高纖維」，在團圓之際身上的肥肉可不能跟著團圓，健康風格的月餅頗受好評。憨兒們的手藝也不輸烘焙大廚，月餅口味眾多且具有特色，加上營養師背書，今年的喜憨兒月餅目標是15萬盒，當然希望民眾以實際行動展現良善美意，送禮好看同時又可做公益。
最後則是來自比利時的巧克力名店「Godiva」。洋玩意兒巧克力能跟中國月餅碰撞出什麼新火花？今年Godiva首次推出的巧克力蛋糕月餅共有四種口味，分別以巧克力結合海鹽榛果、杏仁、紅莓與果仁，濃郁的可可香甜外，還有這些配料迎來的弦外之音，甜鹹之間分際渙散，餘韻綿長十足美味。
吃慣了傳統台式綠豆椪、蛋黃酥以及廣式月餅，今年月餅可有更多新選擇，不如多方比較，即可送禮送到心坎裡。
(中時)
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