陳韻文勝任終結者 黃甘霖：他有4顆心臟

陳韻文近期擔任終結者，表現相當穩定。(資料照 周鎮宇攝)

統一獅陳韻文本季表現亮眼，目前扛下獅隊終結者角色，8日後援1.1局，雖然被對方在最後半局接連敲安，不過隨即以兩次三振化解危機，拿下本季第第3次救援成功，總教練黃甘霖笑稱：「他有4顆心臟耶!」

陳韻文本季專心擔任牛棚角色，不像前兩個球季還曾擔任過先發投手，也讓他今年至今投球表現穩定，本季至今31場出賽，拿下2勝0負、6次中繼成功、3救援成功，自責分率僅2.00，也讓黃甘霖放心讓他擔任終結者角色。

黃甘霖指出，陳韻文的抗壓力真的很好，所以目前就讓他專心擔任球隊最後一任投手的角色，幫助球隊守住勝利，黃甘霖還笑說，陳韻文有四顆心臟，可以頂住壓力，不像大家都只有一顆。

其餘投手部分，黃甘霖回應，目前牛棚逐漸穩定，不過除了陳韻文的定位外，不會去設定誰是勝利方程式，就是讓狀況好的上場，大家都是可用之兵，而先發投手，看今天新洋投麥克爾表現怎樣，期待他繳出好成績。

(中時電子報)