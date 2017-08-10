男肚皮舞師被控詐欺 稱願離婚賣房退費

肚皮舞男老師陳昭良（右）在律師陪同下，雨中說明，願意離婚賣房，來處理退費事宜。（黃國峰攝）

曾多次上綜藝節目表演、台灣知名肚皮舞男老師陳昭良，今年5月間被控揪團邀舞蹈老師到日本參訪，但收了團費，卻沒出團，被控詐欺，當初陳老師妻子透過臉書表示陳昭良在加護病房，出院再給交代，今日陳老師本人在律師陪通下現身喊冤，表示當時因病危住院，出院後想工作賺錢來還錢，但提告的團員四處人身攻擊，害他無法工作，帳戶也被凍結「我賺不到錢要怎麼還錢呢？」

對於提告團員表示，陳師又在用同樣的手法欺騙，8月的上海團也一樣沒成行，對此，陳昭良喊冤表示，是上次日本團提告的團員一直慫恿上海團要退費，要不然又會被騙，導致8月2日出團的上海團團員都在7月中就申請退費，因此才無法成行。

陳昭良說，日本團原預定今年5月19日出國，但他於5月15日在員林上課突然昏倒，被學生送往員基急救，後再轉送林新醫院，進行心導管手術、又急性腎衰竭發病危通知，確實是因病無法出團，卻被團員告詐欺，現在病好了要帶團出國，部分提告團員卻一直慫恿新團員退費，「我賺不到錢要怎麼還錢呢？」加上告詐欺導致帳戶被凍結，錢都提不出來，根本無法還錢。

陳昭良表示，本人從事舞蹈教學30年，辦過無數國內比賽，國外大小交流超過上百場，都用心為每一位舞者服務，絕無靠此斂財，只收取微薄的行政費用，更不可能用公益之名，行詐騙之實。

陳昭良再說，他原本想低調等待司法調查，但部分團員不斷不實攻擊他，因此他這次出面說明，除了要捍衛自己的清白外，更要表明他一定會還錢，但由於目前他帳戶被凍結，沒有錢可用，想到的就是賣掉婚後購買的一棟房屋，可是房屋是妻子名下，妻子的條件就是離婚，即使離婚他有一半權利，他願意離婚來解決退費問題。不過處理這些需時間，希望大家多給我一些時間。

(中時)