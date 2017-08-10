南迴公路液化槽罐車翻覆 幸未釀災

槽罐車翻覆在路旁，所幸石油氣未外洩。（黃力勉翻攝）

南迴公路10日下午近3時，發生一起載運石油氣的液化槽罐車翻車意外，槽罐車由台東開往屏東，行經台9線446.5K彎道處時，車輛突然失控翻覆，所幸車上石油氣未外洩，駕駛脫困後僅受到輕傷，全案也交由警方釐清事故原因。

由於事故現場佔用車道，因此南迴公路直到晚間仍維持單線雙向通車。警方表示，南迴公路彎道多，下坡長，駕駛需檢查煞車系統，並放慢車速，避免發生意外。

(中時)