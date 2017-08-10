鼓勵青創 桃市青年局推出懶人包
桃園市青年事務局鼓勵青年創業，但青年創業時，往往碰到諸多問題，為此青年局推出「創業懶人包」，蒐集創業可能碰到的難題，以及可以尋找、求助的資源
歡迎各行各業懷抱夢想，勇於創業。
青年局指出，1111人力銀行去年針對35歲以下族群進行的「青年創業現況調查」，發現創業成功的比例約為55.6％，失敗者則佔44.4％。顯見創業是艱難且辛苦，加上成功率並沒有想像中美好，為此推出懶人包，希望引導青年更容易成功創業。
青年局補充，「創業懶人包」，盤點中央政府及桃園市府創業資金、創業空間、創業輔導及創業競賽，透過整合分析，讓創業者對可申請的資源有初步認識，並選出適合自己的項目，取得創業協助。
(中時)
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