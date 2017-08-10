桃市石門發電廠 尖峰時刻滿載發電

石門水力發電廠配合潛水伕修復發電廠進水口作業，目前僅在中午1時到下午6時的用電尖峰時刻，啟動2部機組進行滿載發電。（賴佑維攝）

全台電力告急，但桃園市石門發電廠配合潛水伕修復電廠進水口作業，即日起進行減量發電，每天只在用電尖峰時刻滿載發電5小時，單機發電13小時。每日總發電量約66.5萬仟瓦，與滿載時減少約一半的發電量。

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，2004年的艾利颱風，石門發電廠的進水口塞入大量漂流木，格柵在強力水壓及漂流木擠壓下嚴重變形，多年來不斷派遣潛水伕潛入約75米深的水庫底部作業，預計今年可以完成50道受損格柵的修復作業。

(中時)