元智大學、陸軍6軍團 簽訂合作策略聯盟意向書

元智大學日前與國軍第6軍團簽訂合作策略聯盟意向書，將由元智開設課程服務北台灣國軍官兵。（校方提供）

元智大學與陸軍第6軍團日前簽訂合作策略聯盟意向書，元智大學表示，將開設課程服務北台灣國軍官兵，也進行學術交流，讓國軍能夠終身學習，並強化在地聯結。

元智大學校長吳志揚表示，10多年前學校就和國防部合作，開啟了國軍終身學習進修的風氣，此次和6軍團合作，強化了國軍官兵的多元學習管道。他強調，在資訊數位化時代，軍隊對於新科技的應用更重要，未來將針對官兵在職進修，提供便捷服務窗口及進修資訊，使官兵能兼顧工作與進修。初步規畫在資訊學院、管理學院及人文社會學院推出課程合作，今年先推出學分班，未來則期望能針對軍團需求，設計適合的學位專班，

(中時)