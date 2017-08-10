夜宿故宮南院初體驗 小朋友直呼好特別
電影《博物館驚魂夜》令人印象深刻，夜宿博物館成為許多人的夢想，國立故宮博物院與廣達基金會合辦暑期研習營，10日、11日兩天故宮南院策畫2天1夜探索夜宿活動，是南院自民國104年底開幕以來，首度開放學童在博物館過夜，來自全台各地40名小朋友既興奮又期待，直說「不想回家」。
為讓小朋友感受其他國家的傳統戲劇魅力，活動夜間選在兒童創意中心進行皮影劇場體驗及闖關活動，邀請曾在印尼日惹「國立印尼藝術大學」當過交換學生、專攻皮影戲劇的國立台南藝術大學研究生陳聖元示範戲偶操作，並讓學員擔任小小操偶師，透過動畫及互動遊戲，瞭解印度二大史詩之一、「羅摩衍那」的故事。
故宮南院表示，博物館肩負社會推廣責任，更具有文化教育推廣的使命，不僅只能靜靜參觀展覽，南院與廣達文教基金會期待以藝術為媒介，啟發孩子創意思考，藉由博物館課程豐富暑期生活，也讓孩子在沒有家長陪同的情況下，訓練獨立自主和團隊合作精神。
(中時)
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