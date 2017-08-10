夜宿故宮南院初體驗 小朋友直呼好特別

故宮南院以「亞洲藝術文化」為經營導向，自104年底開幕以來，首度開放小朋友在博物館過夜。（故宮提供）

來自全台各地40名小朋友玩得不亦樂乎，直說「不想回家」！（故宮提供）

來自全台各地40名小朋友玩得不亦樂乎，直說「不想回家」！（故宮提供）

國立故宮博物院副院長李靜慧及廣達基金會執行長徐繪珈等人為活動開場。（故宮提供）

電影《博物館驚魂夜》令人印象深刻，夜宿博物館成為許多人的夢想，國立故宮博物院與廣達基金會合辦暑期研習營，10日、11日兩天故宮南院策畫2天1夜探索夜宿活動，是南院自民國104年底開幕以來，首度開放學童在博物館過夜，來自全台各地40名小朋友既興奮又期待，直說「不想回家」。

為讓小朋友感受其他國家的傳統戲劇魅力，活動夜間選在兒童創意中心進行皮影劇場體驗及闖關活動，邀請曾在印尼日惹「國立印尼藝術大學」當過交換學生、專攻皮影戲劇的國立台南藝術大學研究生陳聖元示範戲偶操作，並讓學員擔任小小操偶師，透過動畫及互動遊戲，瞭解印度二大史詩之一、「羅摩衍那」的故事。

故宮南院表示，博物館肩負社會推廣責任，更具有文化教育推廣的使命，不僅只能靜靜參觀展覽，南院與廣達文教基金會期待以藝術為媒介，啟發孩子創意思考，藉由博物館課程豐富暑期生活，也讓孩子在沒有家長陪同的情況下，訓練獨立自主和團隊合作精神。

(中時)