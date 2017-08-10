虎科科大串聯多所科大 成立國際育成新南向聯盟
虎尾科技大學與中洲、僑光、修平等科技大學合作，成立「國際育成新南向聯盟」，並在越南掛牌設聯絡處，拓展更多國際經貿外銷產品交流機會，並吸引越南高中、大學的國際留學生及交換學生加入在台學習的行列。
國際育成新南向聯盟成員有虎科大、中州、中台、弘光、僑光、修平等科大，以及福爾摩沙雲創基地，虎科大產學合作處育成中心主任謝振榆、經理王偉儒上周帶隊赴越南拜訪，受到當地官民歡迎。
一行人拜會胡志明市理科大學、胡志明農林大學孵化中心、越南同奈省規畫與投資局及越南台灣商會聯合總會等，並於胡志明市設置國際育成新南向聯盟越南聯絡基地。
王偉儒指出，越南台灣商會聯合總會主委蔡文瑞對新南向聯盟十分推崇，廣邀重要幹部與成員商討未來可行方案，將在各領域人才培育及國際產學方面交流合作。
王偉儒說，越南同奈省規畫與投資局副局長NGUYEN HUU NGUYEN詳細介紹同奈省投資環境與項目，提供相關投資法規和工業區介紹，包含工業、農業、農產品加工、教育、健康等資訊。
謝振榆表示，胡志明理科及農林兩大學青年孵化中心，目前已有15家入駐廠商，該校將與之簽訂合作協議，共同培育規畫創新創業人才，以及跨境電商、育成合作與技術交流、國際經銷、移地訓練等多項協議，共同扶植在地企業及當地台商需求，以建立國際育成新模式，引導台灣育成能量新南向。
(中時)
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