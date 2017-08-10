竹聯幫龍堂分會長販毒 下線欠1萬打成豬頭
33歲男子張浩君多年前加入竹聯幫龍堂，因敢衝敢殺，取得「阿勇」的綽號，日前龍堂大哥因案入獄，分會群龍無首，凶狠的張嫌因而暫代會長，平時指使一群小弟，以販毒、暴力討債獲取不法利益，有藥頭積欠1萬元毒品貨款，張嫌就帶人去宜蘭堵人，將對方拖回台北，再以棍棒、手指虎圍毆打成豬頭，逼對方還款3萬元，事後還對對方的車子潑漆，行徑囂張猖狂，今天遭大同分局警方蒐報逮捕。
大同分局偵查隊隊長吳坤財指出，張嫌領導的「龍堂」，部下個個手段兇殘且擁槍自重，張授意旗下小弟擔任「小蜜蜂」，活動在大台北地區各大酒店、夜店，另涉及多起暴力討債案件，不少被害人都因欠錢，遭張及手下痛打，甚至嚇得躲離台北。
警方經多日追查，今兵分多路循線逮捕張在內的11人，起獲4把空氣手槍、1枚信號彈、1支開山刀，另有安非他命等毒品，全案依組織犯罪、恐嚇、毒品等罪移送法辦。
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(中時)
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