光明國小舞蹈社 踏上日本高知縣夜來祭舞台
獲得全國舞蹈比賽冠軍的光明國小舞蹈社，再度受邀前往日本高知縣參加夜來祭，學生當天表演所穿服裝，都來自家長一針一線縫製，充滿愛心，並以五色鳥、桐花等造型，舞出「春天來了」的意象，以表演藝術作為國民外交，前往欣賞的新竹縣長邱鏡淳也為小舞者的表現喝采，並邀請高知縣率團來參加新竹縣10月的國際花鼓藝術節。
代表新竹縣參加夜來祭的光明國小舞蹈社，近年在全國表現突出，今年拿下全國舞蹈比賽冠軍，參加日本高知縣的夜來祭，一天舞出3場，小小表演者的造型融合五色鳥、桐花等，不僅精緻漂亮，且深具在地特色。
邱鏡淳肯定學生的表現，將具有新竹縣、客家文化意象的表演，帶到日本的舞台上，扮演外交小尖兵十分傑出。邱鏡淳10日也與舞者們前往高知縣縣廳拜會，日方工作人員揮舞國旗歡迎，高知縣知事尾崎正直、高知市長岡﨑誠等人也在場。
新竹縣政府將在10月舉辦國際花鼓藝術節，邀請來自不同國家表演者一同演出，邱鏡淳也邀請尾崎正直率團來台參加表演，也獲得善意回應。邱鏡淳也送上具有台日友好圖騰的彩繪神豬，作為兩縣友好關係的象徵。
光明國小舞蹈社由校長蔡孟翰領軍，十多名學生在擔任家長的志工陪同下，分別在高知縣廳、中央公園、高知城等地演出，儘管當地氣溫高達40度，學生仍賣力盡心表演，讓來自各地的旅客看家這群小舞者的用心。
(中時)
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