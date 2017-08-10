熱氣球場次加碼，關山光雕吸睛

關山親水公園的光雕活動美不勝收，也是熱氣球難得的加碼活動。（關山鎮公所提供）

台灣熱氣球嘉年華活動在上周末的鹿野高台光雕活動後順利閉幕，不過關山鎮公所將在12日晚間，於關山親水公園中加碼舉辦熱氣球光雕音樂會，搭配公所舉辦的關山冠軍米馬拉松，預計將有大批遊客湧入。

關山鎮公所在8月初邀請何爺爺氣墊玩水設施到親水公園，成功吸引1.5萬人入園玩水，緊接著本周末舉辦的關山冠軍米馬拉松，也將會吸引3000名遊客造訪。

為了歡迎選手及家屬，關山鎮公所也特地加碼演出，舉辦熱氣球光雕活動，與縣政府的熱氣球嘉年華活動接軌，也打響關山慢城樂活的精神。

(中時)