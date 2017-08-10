美河市開發案地主釋憲成功 再審露曙光

紛擾不斷的「美河市」開發案，范姓民眾等土地被徵收的地主，聲請大法官會議作成釋字第732號解釋，認為大眾捷運法允許徵收交通事業外的毗鄰地，用於捷運聯合開發案，侵害人民財產權規定違憲後，范某等人當初打行政訴訟被駁回確定後，依732號解釋聲請再審案，最高行政法院審理後，認定有部分聲請，有再審事由，今(10)日發回台北高等行政法院重新調查認定，另做適當的法律裁判。

因范姓地主等人的土地被微收後，非屬捷運使用的土地部分，已因聯合開發興建成美河市社區，依最高行發回理由，未來北高行要審酌，違法徵地部分，是否該給付相當金錢作為補償。

北市府1991年徵地興建捷運新店線工程，8年後才公告核定聯合開發計畫，捷運工程局2001年與日勝生公司簽投資契約，日勝生取得聯合開發案建造及使用執照。

范姓等地主認為北市府徵地，是為興辦捷運新店線工程才徵收，但部分毗鄰捷運的土地並非做為興建捷運站卻也被微收，用於捷運聯合開發案，侵害人民財產權，因此依土地徵收條例規定申請撤銷徵收，但未獲准許，就提起行政訴訟，結果被駁回敗訴確定。

范姓地主等人認為最高行政法院的的確定判決，所適用的法律有牴觸憲法疑義，向司法院大法官聲請解釋，前年9月25日作成釋字第732號解釋，有利地主後，他們就提起再審訴訟。

最高行政法院審理後，認為范某等人被徵收的土地中，確實有作為聯合開發的集合住宅用地使用情況，徵收的土地難說是說捷運交通事業所必須使用，屬732號解釋所揭示不符憲法第23條比例原則，與憲法保障人民財產權及居住自由意旨的範疇，原確定敗訴判決應當受732號解釋效力所及，因此范某等地主提起再審之訴確實有再審事由。

不過，最高行認為，有關訴請確認核准徵收處分無效部分，因未達普通社會一般人一看就可知道的明顯程度，難說具有重大明顯瑕疵而為自始不發生效力的無效行政處分，這部分聲請再審應駁回。

至於主張應命再審被告作成准予撤銷徵收的行政處分、確認否准撤銷徵收申請的行政處分違法，及給付一定金錢等部分，原審台北高等行政法院判決確有違誤，但因相關事實還不明確，有待調查釐清，今日將北高行及最高行的駁回判決都廢棄，發回台北高等行政法院調查審認後，另作適法裁判。

(中時)