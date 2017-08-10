民眾提案啟用核電 再1千多人連署就能成案
近來台灣深受缺電問題所苦，本周一、二還連續亮起限電警戒紅燈，8日有民眾在國發會「公共政策網路參與平台」上提案徵求附議，要求啟動核一、核四，以核養綠，短短兩天內就有超過3500人附議，只要達到5000人就能成案。
此提案需在60天內有5000人附議，截至10日晚間7點05分為止，已有3576人附議，可要求主管機關回應。
提案者要求重啟核一、啟動核四，解決限電危機，並以核能發電盈餘發展綠能。他還提到，要求上調備載容量，讓核能決策回歸專業，由立法委員等不具備核能、電力相關科學素養的政治人物，轉為具備專業核能知識的人員。
提案者還提到了重啟核電的利益與影響，如台電因備載容量不足，所有機組幾乎滿載，甚至超載，也無法歲修，像林口火力發電廠、台中火力發電廠都發生火災、管線問題，卻不能停下來好好維修，難道要等無法挽回的工安問題發生，再來歌誦犧牲的工程師、消防員的偉大？並且，政府要推動軌道建設、電動車，未來電力需求將增大。他也指出，由立法院教育委員會審查核能發電並不妥當，裡面沒有一個人具有電力、核能相關的專業，這樣非常踐踏專業。他希望由原能會與核工專家，作為核能電廠運轉的最後一道審查者。
行政院發言人徐國勇9日受訪時表示，非核家園是目標、也是朝野共同目標，當用盡一切方法都無法解決電力問題時，核電才有討論的餘地，就像人生命危急時才要用葉克膜一樣，「現在還不需要」。
(中時電子報)
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