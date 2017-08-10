竹崎鄉公所蒐集老相片 66年前的消防車竟長這樣
嘉義縣竹崎鄉公所代理鄉長郭良江於半年前發起蒐集竹崎鄉老照片，其中更發現竹崎鄉第一輛手動消防車，讓人驚訝不已；公所預計蒐集到今年年底，擬邀當地耆老訴說竹崎故事，讓年輕一輩了解在地歷史。
郭良江表示，於代理鄉長間到處拜訪竹崎各個村落，與村民在聊天時，經常提及以前地方上的人事物，但缺少圖片為輔助，認為有照片會更佳生動，也能讓現代年輕人更了解家鄉歷史，於是心中開始有蒐集老照片的想法，於公所臉書開始發布訊息，希望村民能提供照片，拼湊屬於竹崎的故事。
郭良江表示，自從在臉書發布訊息後，有更多村民開始提供老照片，過程中也找到不少有趣的舊景物，像是竹崎鄉第一輛手動消防車、竹崎首間東昇戲院，以及消失的觀音瀑布大門口等。
郭良江說，這半年來蒐集的照片以人物為居多，照片數量、類型和心中理想還待努力，希望鄉親能多提供建築物照，能對照時代背景，目前則期許竹崎鄉24個村落的照片都能留有，預計年底蒐集完後，將舉辦相片回顧展，或是出書記錄專屬竹崎鄉的酸甜苦辣。
(中時)
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