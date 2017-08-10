男籃亞洲盃》好慘！中華狂輸日本38分
前往黎巴嫩貝魯特參加亞洲盃男籃賽的中華隊，10日遭遇日本，卻碰上進攻當機，尤其是三分火力完全熄火，第2節更「尷尬」只得5分，中華隊終場遭到日本87比49痛宰，苦吞亞洲盃首敗，12日最後1場預賽將跟澳洲交手。
中華隊排出蔣淯安、周儀翔、劉錚、周柏臣與吳岱豪先發，開局打出比起前役遭遇香港更專注的拚戰態度，一度取得10比5領先，不過日本改採積極切入製造犯規戰術成功，帶出一波13比2反撲，日本隨即超前比分。
到了第2節，中華隊更陷得分當機，直到上半場還剩6分02秒，才靠劉錚後仰跳投開張，日本打出誇張18比2，中華隊轉眼落後到20分之多，儘管周柏臣在上半場快結束時投進兩分球，卻改變不了中華隊大幅落後的事實。
一路遭到日本緊盯的周儀翔，直到第3節才開張，可惜中華隊進攻仍無復甦跡象，也守不住日本三分外線火力，中華隊只能眼見落後差距越來越大，甚至一度落後到27分之多，田中大貴更在第3節結束同時投進壓哨三分球。
中華隊明顯士氣跌到谷底，來到末節一開局，又被日本打出7比0猛攻，更把中華隊最後反撲氣勢完全打掉，落後分數轉眼來到40分，中華隊只能黯然接受慘敗的現實。
拿15分、4籃板及2助攻的周儀翔，是中華隊唯一得分上雙球員。中華隊此役投籃命中率僅2成86，其中三分命中率2成22，全場更出現17失誤，反觀日本只有9次，雙方助攻次數更是懸殊，中華隊僅7次，日本21次。
(中時電子報)
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