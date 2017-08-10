漫畫博覽會首日登場 11萬漫迷瘋搶周邊商品

2017第18屆漫畫博覽會10日在台北世貿一館舉行，大批漫畫迷們大排長龍，等待進入會場。（劉宗龍攝）

2017第18屆漫畫博覽會10日在台北世貿一館舉行，眾多漫畫 迷們一早就到場外排著長長的隊伍，等待進場。（劉宗龍攝）

2017第18屆漫畫博覽會10日在台北世貿一館舉行，首日開放進場，漫畫迷們搶購福袋。（劉宗龍攝）

2017第18屆漫畫博覽會10日在台北世貿一館舉行，首日開放進場時，漫畫迷們拔腿狂奔，搶購限量商品。（劉宗龍攝）

第18屆漫畫博覽會今（10）日登場，首日參觀人潮就達11萬人。不過今年漫迷除了搶限量福袋、周邊商品之外，累了還可以玩桌遊。台灣漫畫家林珉萱和林葶威的作品《勇往直前灰姑娘》和《樂園的寶藏》今年開發出專屬改編桌遊，變成角色扮演和尋寶的卡牌遊戲，鎖定年齡層國小的漫畫讀者。

尖端出版社負責桌遊的商品企劃王瑀表示，尖端從去年開始舉辦「SBG桌遊設計大賞」，今年更嘗試將台灣漫畫改編為卡牌桌遊，「我們會挑選內容故事適合改編成遊戲的漫畫，在跟桌遊設計師合作。」

像是《勇往直前灰姑娘》，玩家化身女主角，假扮成富家千金潛入上流社會的舞會，努力成為舞會中的明星。漫博首賣的《樂園的寶藏》則讓讀者加入主角的行列，尋找埋在樂園中的七個寶藏。

王瑀表示，「因為漫畫讀者多為國小學生，我們設計的規則比較簡單，讓小學生可以下課十分鐘就跟朋友快速玩一局。」漫博現場也擺設攤位讓人現場直接玩。長鴻出版社也將五位台灣漫畫家作品改編為戀愛桌遊，試著開發新的周邊商品市場。

動漫畫周邊向來是出版社的金雞母，今天一大早世貿一館周邊就排滿漫迷，甚至有人為了搶福袋預排了三天三夜，倒數聲結束後就衝入會場。為了搶《機甲少女》的150組簽名資格，甚至一度發生推擠衝突。

近年的動漫周邊分別走向高價位和低價位。高價位商品強調質感與實用度，像是木棉花就推出《Re：從零》小帳篷、《刀劍神域》紀念劍傘等。低價位則是幾個銅板就能得到收集、摸彩的趣味，像是尖端推出國人原創漫畫盒玩吊飾，首日上午就已經銷售破3000盒。

名偵探柯南動畫中，為偵探毛利小五郎配音的聲優小山力也將於12日下午在漫博B舞台舉辦簽名會。蠟筆小新今年新的劇場版電影《宇宙人Pi力來襲》的監督橋本昌和也將於14日中午舉辦簽名會。與電視劇植劇場系列合作的「漫畫植劇場」，《積木之家》、《五味八珍的歲月》及《天黑請閉眼》作者日下棗、左萱和英張也將在11日下午舉辦簽名會。

今年一共有來自台、日、韓70間廠商、620個攤位參展。其中「韓國漫畫映像振興院」海外事業部首度來漫博設攤，明日將舉辦版權洽商會，向台灣出版社親自介紹韓國漫畫作品。韓國網路漫畫《深夜便利店》「活火山」也將於12日下午在漫博會場韓國漫畫展位舉辦簽名會。

(中時)