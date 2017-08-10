古巴遊客激增 當地居民生活陷入困境

據韓聯社10日報導，2015年，古巴雖與美國復交，美國也開放古巴旅遊，但古巴人民的生活並未因此變好，反而造成居民生活物資嚴重短缺。隨著美國和歐洲遊客數量不斷增加，當地居民甚至很難買到食物等生活必需品。

日本《朝日新聞》報導，在古巴首都哈瓦那的一間高檔超市內，貨架上僅殘留著幾袋大米和幾罐鮪魚罐頭。一名50多歲的婦女表示，她今天的晚餐只能以馬鈴薯煮湯果腹，由於街道上擠滿遊客，他們的生活十分艱難。如果在超市裡買不到生活必需品，他們就只能以十分高昂的價格從黑市購買。

據報導，2015年古巴與美國恢復邦交後，2016年就迎來多達400萬名遊客，其中有28.4萬是美國人，約33萬人是居住在美國的古巴人。2017年1至3月，到訪古巴的遊客中，45%是北美人。為此，美國還新增了4條遊輪路線。

遊客增加之後，受惠的是飯店，導遊和計程車等觀光相關產業。許多古巴人在美國等地的親人把錢匯入古巴進行房屋改建，以開設飯店和旅館，古巴當地還出現了供遊客享受的高級酒吧、高檔精品店等。

但是，由於美國對古巴的禁運措施至今尚未解除，古巴當地物資與資源原本就不甚寬裕，批發零售業也不發達。現今陸續開張的餐廳和旅館造成當地食物、建材等生活物資更加短缺，遊客增加後消費也上漲，留給當地居民的東西就更少了。

自去年開始，這種情況變得更加嚴峻。古巴媒體報導稱，過去黑市從來沒有繁榮到這種程度。在飯店、旅館、工廠等地工作的人會將部分食物帶回家，然後拿到黑市販賣。古巴的社會學家指出，在古巴，生意人和普通人的經濟能力差距正不斷擴大。

(中時)