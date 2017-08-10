世大運安檢 比照機場安檢規格
2017世大運開幕典禮將於19日登場，選手村提早在12日開村，開放給來自各國參賽選手進駐，新北轄內共有6處競賽場館、8處練習場館、3處裁判住宿飯店，尤其是位於林口區的選手村相當重要，市府各局處總動員要讓選手們順利完賽。
世大運安檢方式係比照機場安檢規格，警察局呼籲前往觀看比賽民眾，進入場館均需通過金屬偵檢門，而隨身物品則需通過X光機檢查，尤其是身上金屬物品、手機、手錶，等都要卸下經過X光機檢查。
違禁品清單，包括打火機、剪刀、美工刀、指甲刀、自拍棒、酒精類飲品、常見的加油道具如哨子、汽笛、壓力噴灌等都不可攜帶進入場舘，民眾若攜帶已開封飲料，需在安檢人員面前試喝後，方可帶入。
至於民眾關切的旗幟可以攜帶的大小，限制在長2公尺、寬1公尺以內。請民眾於進場觀賽前，務必檢視入場券背面之相關注意事項，以縮短進場安檢時間。
(中時)
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