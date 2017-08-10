偏鄉小將遠征印尼 奪巧固球世界冠軍
雲林縣麥寮國小巧固球隊表現優異，一路從縣賽打到全國冠軍，取得代表台灣到國際的出賽權，卻苦無出國經費，麥寮鄉長許忠富評估公所財力，亦無法負擔，最後獲台塑企業贊助50萬元才成行，昨日在印尼「2017世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」摘下世界冠軍，以行動回報地方支持。
奪冠喜訊傳回台灣，地方鄉親非常高興，明日麥寮鄉公所、麥寮拱範宮及鄉親等將出動陣頭歡迎球隊載譽歸國。
許忠富指出，學校因無法負擔龐大出國參賽經費，校長、教練及家長會長四處籌措經費，卻只募到幾萬元，最後決定放棄，他覺得很可惜，便向麥寮六輕管理處副理陳文仰表明，希望六輕幫忙小孩圓夢，獲捐50萬元終於成行。
(中時)
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