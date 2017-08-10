全國第一個性侵害犯罪加害人採證室 今於橋頭地檢署揭牌

橋頭地檢署性侵害犯罪加害人採證室10日揭牌啟用，法醫彭梓銨現場示範微物跡證的採驗程序。(郭韋綺攝)

性侵害犯罪加害人採證室10日揭牌啟用，為全國首創。(郭韋綺攝)

橋頭地檢署成立全國第一個性侵害犯罪加害人採證室。(郭韋綺攝)

檢察署全國第一個性侵害犯罪加害人採證室，今(10)日在橋頭地檢署揭牌啟用，性侵加害人身體微物跡證，將由法醫執行採驗蒐證，走向科學鑑識化，逐漸取代第一線刑事鑑識人員，讓證據更有效獲得保全。

以往性侵害案件發生，加害人微物跡證及檢體多由承辦鑑識員負責採集，但因環境干擾、設備簡陋種種因素，檢體在採證過程中易遭汙染，使得證據效力大打折扣。為讓採驗程序更加嚴謹，檢方、社會局及婦幼保護團體，媒合民間企業贊助經費，採購電動檢查床、紫外線消毒燈、多波域光源機，催生犯罪加害人採證室，為全國首創。

今天上午9時舉行揭牌儀式，由橋檢檢察長王俊力、雄檢檢察長周章欽、市警局副局長陳書田、社會局副局長葉玉如等人共同主持，隨後法醫彭梓銨現場示範採驗程序，全副武裝穿戴口罩、頭套及防塵衣操作鑑識儀器，無論加害人身上或衣物上殘留的微物跡證，都將無所遁形。

王俊力致詞指出，過去不少性侵加害人身上留下的微物跡證，經常無法完整採集，往往導致法官缺少堅強心證，判決無罪；以後透過法醫第一時間準確鑑驗、有效採證，證據力大幅提升，可判定加害人是否涉案，避免偵查辦案的錯誤，令涉案相關人士都能信服偵查結果，讓審判更公平。

設立加害人採證室，警界辦案人員大表贊同。楠梓分局偵查隊長陳嘉宏說，加害人採證須請示檢察官拿到公文，交由採證室採驗，可減少繁複公文往返，也能降低檢體汙染風險。

(中時)