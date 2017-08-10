世大運選手村12日啟用 周邊將實施交管
2017台北世界大學運動會將於8月19日至30日舉行，位於本市林口區的選手村則自8月12日起至9月2日止營運，共22天，考量維安、輸運及交通秩序，選手村營運期間周邊道路配合實施相關交通管制措施，提醒民眾改道行駛，以免延誤行程。
選手村周邊道路交通管制措施如下：
路段管制：
封閉管制：民治路(全線)、仁愛路(文化一路至文化一路1段190巷)及四維路(文化一路至文化二路)。
車道縮減：文化一路北向外側2車道(仁愛路-基地南側)、文化一路南向外側2車道(信義路-仁愛路)及仁愛路西向外側2車道(文化一路-文化二路)。
調撥車道：仁愛路(文化一路至文化二路) ，東行方向内側車道調整為西行方向車道。
建議改道動線：南北向改行文化二路，東西向改行中山路、中正路、信義路及四維路。
轉向管制：
文化一路與文化一路1段190巷口：文化一路南向禁止左轉文化一路1段190巷。
仁愛路與文化二路口：仁愛路西向禁止右轉文化二路。
停車管制：
管制路段：民治路、仁愛路、四維路及文化一路等部分路段。
替代停車空間：
路邊停車：請至仁愛一路、公園路、文化二路，或至文化一路、四維路等未管制路段停放。
路外停車場：請至文化二路與仁愛一路交叉口周邊廣停1、2、5、6停車場停放。
15噸以上大貨車管制(如有必要通行需要，請向警察機關申請臨時通行證憑證行駛) ：
全日管制：文化一路(中山路至八德路)、文化二路(中山路至忠孝路)、信義路(文化一路至文化三路)、四維路(文化一路至文化三路)及仁愛路(文化一路至文化三路)。
時段性管制(每日6-22時)：文化北路(仁愛路至八德路)。
建議改道動線：南北向改行文化三路，東西向改行中山路、八德路。
選手村營運期間原行經管制路段公車（含920、925、948、786（含區）、822、854、858、898、945、946、961、1209、1210、1211、5063、5069、5071、F126、F231、F232、F233、F235、F236、F237、F238、F239、F250等28線）將配合調整行車動線、取消停靠站位，詳細公車服務異動資訊，請下載附件查閱或至http://2017.taipei網站查詢，若仍有相關問題，可逕洽各公車業者諮詢。
交通局王聲威局長提醒，民眾行經管制路段應多加注意行車動線，另相關管制路段務必請依現場交管人員指揮及相關預告與導引牌面指示，提前改道行駛。
(中時)
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