尖峰時段只進不出 台南仁和路管制27年終解禁

台南市東區中華東路、東門路與仁和路5叉路口，長期在尖峰時段封閉的仁和路10日終解禁，車輛可自由進出。（程炳璋攝）

台南市東區中華東路、東門路與仁和路交會的5叉路口，因車流量大，27年來每逢上下班時段就管制車流，仁和路口只准進，不准出，近年住戶增多，多次陳情交通不便，台南市交通局10日解禁，地方叫好，直呼上、下班不必繞路更方便。

台南市東區這處三條道路交會的5叉路口，地處市區前往仁德交流道的必經之處，平時車流壅塞，假日更常回堵，是全市唯一在尖峰時段管制封路之處。

台南市政府為解決交通問題，決定在上、下班時（上午7時至8時30分、下午5時至6時30分）管制仁和路只准進、不准出，道路一封近30年。

仁和路左、右兩邊分為崇善里、和平里，過去曾是工業區，居民少，受封路影響不大，近年陸續重劃，蓋起許多住宅大樓，整條路一下子增加1000餘住戶。

地方居民陸續陳情長達10年，認為當地的房價高，居民花大錢購屋入住，卻因交通限制影響生活，上、下班不便，並不合理。

台南市交通局多次評估該處路口車流狀況，認為當地近年已開闢多條替代道路，尤其設置大灣交流道，讓上、下國道車輛不再只有仁德交流道一種選擇。

台南市交通局評估東門路與中華東路交叉口近年車流量已減少，從每小時約1000輛降為200輛，10日上午終於解禁，結束仁和路長達27年尖峰時段封路措施。

解禁後的仁和路10日上午上班時間，已有車輛直接從仁和路開出路口，崇善里與和平里兩位里長對道路開放持正面看法，未來要往永康的居民，可直接從仁和路口開出，上、下班更方便。

(中時)