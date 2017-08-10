採驗程序嚴謹專業化 性侵加害人無法再心存僥倖

過去性侵加害人身體微物跡證，在採證過程中常發生汙染，以致證據力被削弱，讓加害人辯護律師見縫插針，成為法庭上攻防的弱點，不僅如此，採證過程也常見疏漏，想再進一步採證，加害人早已滅證，錯失黃金時機，隨著採證室的成立，將讓犯罪者無法再心存僥倖。

資深刑事鑑識員黃雍旭表示，性侵案件加害人身上的微物跡證，包括指甲、體液、唾液等檢體的採集，大多會在偵訊筆錄過程中同時進行，由於採驗過程比較「陽春」，常常發生檢體受到汙染，使得鑑識人員成為嫌疑人。

他說，若採驗出現瑕疵，加害人辯護律師在法庭上攻打檢體採集過程有問題，往往成為犯罪者脫罪的藉詞，對被害者造成二度傷害。

社會局副局長葉玉如表示，性侵害案件倘若因證據不足判無罪，不但對被害者來說不公平，也對社會治安造成影響，因此有成立加害人採證室的構想，希望經過法醫專業保全證據效力，擺脫採證的窘境。

(中時)