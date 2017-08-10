英特爾打造100台自動駕駛車

英特爾（Intel）周三宣布將和先前收購的以色列車用相機開發商Mobileye共同打造100台自動駕駛車，並在歐美展開道路測試，與高通（Qualcomm）及輝達電子（Nvidia）等晶片同業爭相搶攻自動駕駛市場。

英特爾表示，這100台自動駕駛車將具備最貼近全自動駕駛車的「第四級」自動駕駛技術，遠勝目前市面上智慧車內建的自動駕駛模式。

(工商)