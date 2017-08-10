夾帶1200支胎盤素闖關遭逮　男辯稱自用

每支胎盤素小玻璃瓶上有簡體中文「人胎盤組織液」字樣，容量2毫升。（陳麒全攝）

李姓男子從大陸夾帶1200支胎盤素回台，10日傍晚被關務署台北關關員查獲扣留。（陳麒全攝）

李姓男子從大陸夾帶1200支胎盤素回台，10日傍晚被關務署台北關關員查獲扣留，初估這批胎盤素如果流入國內醫美市場，獲利可能上看千萬元以上。海關依法將函送調查李姓男子是否違反藥事法刑責，胎盤素則先全數扣留。

台北關指出，63歲的李姓男子長期在大陸工作，10日從大陸工作地點經香港轉機回台，在下午4時抵達桃園機場，海關關員發現他的托運行李中有大批不明液狀物品，於是標註注檢對象，在李男提領行李後準備出關時，海關關員便攔下，在開箱檢查後赫然發現裡面有一大堆小瓶裝注射針劑，上頭標記簡體字樣的「人胎盤組識液」。

海關清點發現，這批胎盤素共計有1200支，完全沒有外包裝，只用小塑膠盤盛裝，再用膠帶黏貼在一起，沒有生產公司、地點、內容物資料等任何資訊。每支胎盤素小玻璃瓶上有簡體中文「人胎盤組織液」字樣，容量2毫升。

據了解，目前胎盤素主要是使用在醫美市場，國內市場價格混亂，依照不同的療程，每劑從數千元至數萬元都有，一般以日本製品較受歡迎，大陸製品居次。估算如果這批胎盤素流入國內，可能獲利上看千萬元以上。

海關表示，依海關緝私條例暫時扣留這批胎盤素，取樣化驗內容物的成分。另因胎盤素是處方用藥，沒有衛福部的輸入許可，旅客不得自行攜帶通關入境，李姓男子是否違反藥事法相關規定，海關將另行函送調查。

(中時)