遮Logo才出場 成勛燦笑解尷尬
34歲韓星成勛在夯劇《焦急的羅曼史》中扮演霸道又溫柔的本部長，人氣大漲。他10日抵台，出席KKTV一週年記者會，記者會原定3點開始，不料主角成勛姍姍來遲，直到55分才出席，原來韓方態度強硬，不希望舞台上有KKTV字幕出現，於是臨時加派工作人員，搬出花架擋住Logo，才讓他出場。韓方事後表示，因現場布置和當初樣式不同，才有此考量。
他28歲以《芙蓉閣之戀》的男一出道，在《焦》劇首集就上演車震床戲，以霸道一角暴紅。成勛今一出場，看似心情不受影響，還用中文說：「大家好，我是成勛。」用笑容化解尷尬。主持人阿官教他說「你是我的女人」中文挑逗粉絲，見他害羞喊不要不要，最後勉強說成「你是我的女兒」，引發笑點。
他在劇中霸氣十足，被問本身形象是否有落差？成勛表示，自己個性內向，對異性也不那麼容易靠近。再問他在劇中是接吻高手？他聞言大笑三聲，表示現實不是那麼會接吻，是導演拍得好，教得好，吻戲零NG是憑感覺，很少出錯。他明晚在見面會上表演DJ秀，與師弟The King和新人演員Pando聯手演出，門票售出9成。
(中時)
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