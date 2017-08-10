後備軍人開咖啡館 打造北海岸公益據點
石門後備中心秘書謝憲州自海巡署退役後，長年從事公益活動，去年在淡水開設北海咖啡工作室，除咖啡豆研磨及手沖咖啡的專業指導外，也積極投入救災、淨灘、關懷獨老送暖等，讓咖啡館成為北海岸公益據點。
現年39歲的謝憲州是新北石門人，從海巡署退役後便加入後備軍人幹部訓練班， 2005年起在石門後備軍人輔導中心服務，迄今超過10年。
謝憲州平日從事公益不遺餘力對，各項公益活動幾乎都可以看到他的身影，雖然常面對生死與受災戶情緒性對待，對熱衷公益的初心不曾退卻；2015年復興空難，謝憲州當時冒著10度以下低溫，浸泡在基隆河中長達3、4小時從事搜救，英勇事蹟為人敬佩；今年6月北台豪雨造成石門山區崩塌，道路多處中斷災情慘重，謝憲州率領後輔幹部前往災區，不眠不休搶救，即使遭受災戶責怪救援速度慢，他也不以為忤，專注完成救災任務。
謝憲州說，北海岸後備人力相對其他區短缺，如果成員間能夠加強交流，就能提升動員能量，因此廣邀後輔中心成員邊喝他親手泡的咖啡，邊討論弱勢關懷及救災事宜，也凝聚夥伴向心力，不論老人送暖、救災及淨灘等公益服務，皆全力以赴完成。
民政局兵役勤管科長賴小萍表示，新北市有40萬後備軍人，除了負責協助救災外，也像謝憲州一樣，積極投入公益活動，從捐血、關懷獨居榮民到協助育幼院運作，處處都可以看到後備軍人的活躍，不但是協助新北災防的無名英雄，更是全台最大的公益團體。
2015年復興空難，謝憲州當時冒著10度以下低溫，浸泡在基隆河中長達3、4小時從事搜救，英勇事蹟為人敬佩；今年6月北台豪雨造成石門山區崩塌，道路多處中斷災情慘重，謝憲州率領後輔幹部前往災區，不眠不休搶救，即使遭受災戶責怪救援速度慢，他也不以為忤，仍然專注完成救災任務。
謝憲州說，北海岸後備人力相對其他區短缺，如果成員間能夠加強交流，就能提升動員能量，因此廣邀後輔中心成員在咖啡館討論弱勢關懷及救災事宜，也凝聚夥伴向心力，不論老人送暖、豪雨災後復原及淨灘等志願服務，他們都全力以赴。
民政局兵役勤管科長賴小萍表示，新北市有40萬後備軍人，除了負責協助救災外，也像謝憲州一樣，積極投入公益活動，從捐血、關懷獨居榮民到協助育幼院運作，處處都可以看到後備軍人的活躍，不但是協助新北災防的無名英雄，更是全台最大的公益團體。
(中時)
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