守護健康！ 世大運選手村餐廳8項快篩檢測
2017世大運開幕典禮將於19日登場，選手村提早在12日開村，開放給來自各國參賽選手進駐，新北轄內共有6處競賽場館、8處練習場館、3處裁判住宿飯店， 「服用禁藥」會讓運動選手從國家之光成為過街老鼠，一旦藥檢沒過，有再好的成績都枉然，選手若食用到含瘦肉精的肉品，可能導致藥檢未通過，影響賽事進行。
新北市衛生局賽事期間投入60人次於選手村餐廳進行8項快篩檢測，包括農藥殘留、3項瘦肉精、過氧化氫、二氧化硫、亞硝酸鹽、皂黃等檢驗，平均測試時間5分鐘，一旦食材有問題，立即要求廠商暫停供貨。
賽事期間正值國內盛夏，為防範並降低傳染病風險，市府跨局處合作針對賽事場館及選手村進行環境孳生源查核與病媒蚊密度監測，已完成139處、清除435個積水容器。
12處場館也張貼禁菸標誌並運用廣播系統及跑馬燈等多元管道加強宣導禁菸規定，提醒民眾遵守全面禁菸規定，提供選手及觀賽民眾健康清新的比賽場地，落實營造無菸環境。
在醫療救護方面，衛生局去年就已經協調雙和、淡水馬偕、新北市立聯合醫院及蕭中正醫院派駐現場支援，另指定部立臺北醫院及新泰、亞東等8家急救責任醫院擔任後送醫院，估計賽會期間將投入醫療救護人員688人次、救護車189輛次投入場館醫療服務，提供適切之醫療照護。
(中時)
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