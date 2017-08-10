美駐古巴使館人員離奇失聰 兩國外交生波
部分美國外交人員自2016年底，出現無法解釋的失聰症狀，甚至有可能聽力永久受損，有些人還需返美治療。美方調查後，初步認為他們受到「超出人類聽力範圍」的先進聲波武器攻擊。美方已於5月23日驅逐2名古巴的外交人員，向古巴政府施壓，要求古巴政府進行徹底調查。
美國國務院發言人諾爾特9日表示，美國駐古巴首都哈瓦那的使館人員，因事故導致身體出現異常狀況，於今年5月23日驅逐2名古巴的外交人員作為報復。但諾爾特沒有透露受影響美方人員的數目，及有關人員的確實細節。
有多位匿名國務院官員透露，有官員形容事態嚴重及令人擔憂，不排除是由俄羅斯等第三方勢力蓄意引起。
古巴政府表示於2月獲悉後，就展開緊急調查，並指美方的驅逐不合理和毫無根據，強調古巴絕不容許任何針對外交官員及其家人的行動。
(中時)
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