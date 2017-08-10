季初幸運星重回一軍 游宗儒：感謝二軍教練團

游宗儒重返一軍，感謝二軍教練團指導。(中央社資料照)

Lamigo桃猿游宗儒，自5月下放二軍後，在二軍出賽19場自責分率僅2.42，相隔近兩個月再度重返一軍，他回應，在二軍不管技術方面還是心態方面都有所成長，很感謝二軍的教練們。

游宗儒開季原本在一軍表現亮眼，甚至中繼出賽幸運累積4勝，至今還僅次於球隊先發投手群而以，不過從4月開始投球出現不穩定，也在5月被下放二軍。

游宗儒說，在二軍很感謝杉山賢人與曾翊誠教練，兩人透過技術面還有心態方面都讓自己些微做調整，曾翊誠教練還提醒要學會忍耐，畢竟在二軍訓練量與天氣都是考驗。

游宗儒在二軍出賽表現亮眼，共出賽19場，拿下0勝1負，4次救援成功，26局投球，僅失7分自責分，自責分率2.42，也讓他再度回到一軍。

這次上來一軍，游宗儒說：「會把二軍的表現帶上來，杉山教練提醒我說，上來一軍雖然會很興奮，但投球不要太出力就擾亂自己的投球姿勢，動作不能跑掉，自己會秉記在心。」

(中時電子報)