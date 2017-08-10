花現新北！三重玫瑰公園花朵群爭艷

新北市三重區玫瑰公園可以看到各色花朵爭奇鬥艷。（葉書宏翻攝）

新北市三重區玫瑰公園可以看到各色花朵爭奇鬥艷。（葉書宏翻攝）

新北市三重區玫瑰公園可以看到各色花朵爭奇鬥艷。（葉書宏翻攝）

炎熱的夏天可以去哪賞花？「賞花快報」報您知！喜愛賞花的民眾看過來，新北市市區也有賞花景點，在三重區玫瑰公園可以看到各色花朵爭奇鬥艷，包括使君子、軟枝黃蟬、孔雀草、千日紅、夏堇、朱槿和仙丹等一同綻放，十分搶眼！

三重區玫瑰公園建於民國86年，是新北市第一座主題公園，有溫室、體健設施、兒童遊具和社教館等，非常多元使用。一進公園兩旁即是粉色、白色的朱槿，步道兩旁則是鮮艷的紅色仙丹，再過去是大片孔雀草、俗稱圓仔花的千日紅、夏堇組成繽紛花毯，搭配公園內歐式雕塑十分有特色！

一旁的溫室內培育許多植栽像是多肉植物、玫瑰以及水景區。另外公園內幾處花架攀爬著紅色的使君子和黃色的軟枝黃蟬，搶眼的使君子除了觀賞起來很美外，聞起來有淡淡清香，果實還是中藥材呢！

想要賞花遊玩花友怎麼去呢？三重區玫瑰公園在新北市三重區集美街112巷，可以搭公車62、659、662、221、232副、622到中興游泳池站下車，較近的捷運站則是捷運三重站，下車後沿捷運路往集美街右轉，經過集美國小及停車場再左轉112巷即可到達。

新北市政府綠美化環境景觀處也歡迎愛花的民眾，到臉書粉絲團「賞花快報」上按個讚追蹤，即可更快速的獲取花訊，也歡迎粉絲們一同分享與交流新北市各地開花資訊及照片，提供愛花同好們更即時、更詳盡的賞花情報。

(中時)