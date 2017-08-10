飲品新標示上路2年 成效不彰

衛福部曾經要求從104年7月31日起，手搖店、咖啡店及速食業者都必須以顏色區分咖啡因含量，包含飲品的糖分和糖所含熱量也必須標示，但規定上路至今近兩年標示者少，業者能做到的並不多。（季志翔攝）

衛福部曾經要求從104年7月31日起，手搖店、咖啡店及速食業者都必須以顏色區分咖啡因含量，包含飲品的糖分和糖所含熱量也必須標示，但規定上路至今近兩年標示者少，業者能做到的並不多。

(中時)