讚岐烏龍麵PK客家米苔目 鄭文燦訪日下戰帖
桃園市長鄭文燦率市府團隊10日前往日本香川縣廳拜會香川縣知事濱田惠造，去年7月桃園市與香川縣締結《桃園市與香川縣交流協定》，籌畫10項交流計畫，而香川更是讚岐烏龍麵故鄉，26日舉辦市府要舉行「北區客家美食料理比賽」，濱田惠造也會率團來桃園，來一場「讚岐烏龍麵」PK「客家米苔目」的友誼賽。
期盼香川與桃園交流「像烏龍麵一樣又長又粗，交流比過去更繁盛」，濱田惠造說，他曾帶領香川縣廳團隊到桃園參加「2016台灣燈會」、「2017桃園農業博覽會」，今年8月也預計在香川舉辦雙方的壘球交流，期待培養學生廣闊視野及豐富國際觀，並增加彼此間的友誼。
(中時)
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