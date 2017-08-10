桃園區民進黨10人角逐議員 市黨部：民調決定

最近已可以看見有意參選市議員的參選人勤走基層亮相，此為前民進黨立委黃宗源兒子黃永鎮。（甘嘉雯攝）

立委鄭運鵬（左）桃園服務處主任練昱廷表態參選桃園區市議員。（甘嘉雯攝）

民進黨桃園區不少新面孔浮上抬面，除現任市議員邱素芬、黃景熙、范綱祥、李光達外，不少年輕世代已經勤走基層增加曝光機會，也不避諱穿上參選人的外套參加活動，根據了解，至少10人要角逐初選，黨部表示，將舉行民調決定提名人選。

檯面上目前有立委鄭運鵬桃園服務處主任練昱廷、立委段宜康桃園服務處執行長黃永鎮、議會民進黨團執行長謝瑞明、立委鄭寶清桃園服務處主任黃享欽兒子黃家齊、前縣議員黃智銘、前縣議員廖輝星夫人李柏瑟等人都動作頻頻。

(中時)