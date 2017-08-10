印軍下令邊界對峙點 印度一側附近村莊搬離

央視新聞據印度媒體10日報導指出，消息人士稱，印度軍方向靠近洞朗地區印度一側的一個村莊，下發了要求村民盡快搬離並騰空房屋的命令。該村距離中印邊界對峙點僅35公里，全村約有100名村民。

目前還不清楚騰空村莊是為安置上千名前往對峙地區的增兵，還是為避免村民在可能的衝突中傷亡。目前因印軍非法越界導致的中印邊界對峙已進入第七周。

(旺報)