稱「嘿咻1次給10萬」 騙砲男子被控詐欺起訴
基隆市1名43歲梁姓男子，3年前得知黃姓女友人急需用錢，便傳LINE給黃女寫道：「跟我嘿咻1次，就給妳10萬元！」黃女因手頭緊而答應，怎料2人約出來翻雲覆雨後，梁男非但沒給錢，還使用拖延戰術，令黃女氣炸，怒告梁男，基隆地檢署日前偵結，依詐欺罪起訴梁男。
檢警指出，2014年4月間，梁男頻頻傳LINE給黃女，便使用溫情攻勢來取得黃女信任，並藉機騙說如果願意嘿咻1次，將給黃女10萬來應急，黃女考慮後，便同意梁男的建議。
2人商量好後，遂在隔天凌晨0時許，相約在信義區信一路一間旅館進行交易，經過一陣雲雨後，梁男卻說現在沒有那麼多現金，之後會用匯款繳清，但事後卻一拖再拖，黃女驚覺被騙，憤而控告梁男。
「沒有要騙她！」梁男經訊後坦承，他確實有和黃女進行性行為，但一開始就只想做朋友，沒有金錢上的交易。
檢警調閱2人的LINE後，認定是梁男有答應要給錢，卻事後耍賴，並依詐欺罪將他起訴。
(中時)
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