世大運來臨 新北150店家免費WIFI

配合世大運來臨，營造新北市友善城市形象，新北市聯合新莊體育館及林口選手村附近店家及三井OUTLET等共計150家提供外國選手免費WIFI、充電、外語友善及友善廁所等服務。

新北市經濟發展局表示，首度募集店家提供友善服務，藉由友善店家貼紙標示，及透過課程輔導，營造友善環境，讓店家改善服務品質，提供外國人優質消費環境，部分店家提供外語菜單及外語服務，並提供優惠活動。

例如三井outlet提供選手兌換Coupon DM，可享有outlet內50多家店家優惠。希冀世大運選手們，能到場館附近消費，進一步認識新北市，彰顯新北市熱情、好客的城市形象。

(中時)