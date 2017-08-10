《了解與互信 兩岸一定旺》 印軍傳連夜撤越界士兵 偷運補給搞滅灶誘敵？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

中印邊境持續對峙，大陸有民眾拍到，最近大陸出動大批紅旗16飛彈，整車運往西藏區；還舉行長達11個小時的實彈演習，大陸如果不想動手，何必大費周章？而印度當然也不認輸，CNN記者也拍到，印度的運輸車不斷進入補給，印度媒體也宣稱「火砲隊」進駐第二道邊界線，大家是做做樣子，還是在為開打暖身？

大陸九寨溝昨晚發生芮氏規模七的大地震，目前救援持續進行中，只是這個世界上除了無法避免的自然地震外，還有非自然的人為地震？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓為資深媒體人康仁俊、前北市副市長李永萍、民進黨立委黃偉哲、前政院發言人鄭麗文、資深軍事記者施孝瑋、軍事評論員魏東旭(北京連線)。

(中時電子報)