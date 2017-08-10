夜問打權》台水擬訂「枯水水價」 天才邏輯懲罰缺水戶
蔡政府腦袋熱壞了？電搞不定，水也要出包？台水擬「枯水水價」，愈缺水地區水費愈高！沒水還得多付錢，是什麼邏輯？ 台水真的太天才，難道節水非全民的事，要懲罰缺水戶？
川普、金正恩互嗆核武叫戰，核戰觸即發？全球股市嚇趴，關島、首爾都怕怕！美轟炸機抵朝鮮，激怒金正恩點戰火，北韓回嗆備導彈轟掉關島，川普引聖經「Fire and Fury」(暗喻勿自尋死路)嗆北韓！美國、北韓口水戰升溫，恐擦槍走火？美底線在哪？
善意、新模式都是假的？蔡英文：「武力不會讓中華民國屈服」全募兵能擋？明年推全募兵制， 國防部稱可達標，慘遭美國打臉！ 蔡英文喊民主可戰勝一切？文青式喊話能打勝仗？是不是把兩岸看得太兒戲？
國艦國造出包驚爆詐貸弊案！慶富總裁遭約談，352億國艦國造泡湯？陳慶男、阿扁好麻吉！ 難怪蔡政府力推「國艦國造」？今天董智森解說來龍去脈！
大陸加碼台青變成寶，新鮮人月薪5萬，拎包躍上大平台！大陸釋利多吸台青，青創基地2016年21處到2017年53處。台灣年輕人失業率攀升、低薪無解？蔡政府只管意識型態，治國無方變相趕走年輕人？年輕人也學企業用出走做無言的抗議？
今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。