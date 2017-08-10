夜問打權》台水擬訂「枯水水價」 天才邏輯懲罰缺水戶

8/10《夜問打權》來賓董智森(右起)、李勝峰、賴憲政 、羅智強、黃子哲。(中天提供)

《夜問打權》節目主持人黃智賢。(中天提供)

蔡政府腦袋熱壞了？電搞不定，水也要出包？台水擬「枯水水價」，愈缺水地區水費愈高！沒水還得多付錢，是什麼邏輯？ 台水真的太天才，難道節水非全民的事，要懲罰缺水戶？

川普、金正恩互嗆核武叫戰，核戰觸即發？全球股市嚇趴，關島、首爾都怕怕！美轟炸機抵朝鮮，激怒金正恩點戰火，北韓回嗆備導彈轟掉關島，川普引聖經「Fire and Fury」(暗喻勿自尋死路)嗆北韓！美國、北韓口水戰升溫，恐擦槍走火？美底線在哪？

善意、新模式都是假的？蔡英文：「武力不會讓中華民國屈服」全募兵能擋？明年推全募兵制， 國防部稱可達標，慘遭美國打臉！ 蔡英文喊民主可戰勝一切？文青式喊話能打勝仗？是不是把兩岸看得太兒戲？

國艦國造出包驚爆詐貸弊案！慶富總裁遭約談，352億國艦國造泡湯？陳慶男、阿扁好麻吉！ 難怪蔡政府力推「國艦國造」？今天董智森解說來龍去脈！

大陸加碼台青變成寶，新鮮人月薪5萬，拎包躍上大平台！大陸釋利多吸台青，青創基地2016年21處到2017年53處。台灣年輕人失業率攀升、低薪無解？蔡政府只管意識型態，治國無方變相趕走年輕人？年輕人也學企業用出走做無言的抗議？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

(中時電子報)