小栗旬收玩心 片場「看上」西島秀俊

小栗旬（34歲）（左）跟西島秀俊（46歲）年齡相差一輪，但兩人都對演戲充滿熱情。（圖片 ／ 緯來日本台）

年初晉升為2寶爸的小栗旬，近來一改以往花心愛玩的形象，變身為愛家好男人。上個月他不但包船為愛妻山田優慶生，還在節目上深情告白：「我太太真的把這個家顧得很好，所以我完全不想離開她，更不想失去她。」日前與西島秀俊合拍話題日劇《CRISIS危機英雄》時，小栗旬也趁著拍戲空檔跟他大聊爸爸經，場面熱絡，還被旁人笑稱：「這兩位爸爸根本是在開家長座談會。」

雖然小栗旬（34歲）跟西島秀俊（46歲）年齡相差一輪，但因兩人都對演戲充滿熱情，加上同為人夫人父，初次合作就一拍即合，聊演技、聊育兒，還親密互稱「阿旬」跟「秀哥」，連工作人員也透露，常看到兩人下戲後就一起回家，感情好到讓人誤以為兩人真的看對眼。

其實為呈現出劇中角色以一當百的矯健身手，在該劇開拍的一年多前，小栗旬跟西島秀俊就特地一起去學源自東南亞地區的格鬥技及武術，以提升近距離對戰的拳腳功夫。兩人大約一週去道館一次，頻繁見面加上一起咬牙苦練，難怪能培養出好交情。

提及劇中媲美大成本動作片的華麗格鬥鏡頭，小栗旬苦笑說，有些畫面真的讓他吃足苦頭，除了不慎猛撞到小腿脛骨害他差點飆淚之外，其中一場從6樓一躍而下的戲，更是讓原本就怕高的他冷汗直流，只能硬著頭皮往下跳，沒想到重複跳了幾次後，竟意外治好他的懼高症，也算是另類的因禍得福。

西島秀俊則表示，某場動作戲導演竟然花了1個多月才完成拍攝，還找來擁有一身健壯肌肉的職業摔角選手扮演敵人，讓入行25年的他大開眼界，連日本觀眾看了之後也笑說：「導演是跟他們有仇吧？」不過該劇導演的講究及堅持，也因此風光榮獲第93屆春季日劇學院賞的最佳導演獎肯定。《CRISIS危機英雄》將從11日起，週一至週五晚間10點於緯來日本台播出。

(中時)