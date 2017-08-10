《甘味》葉華不倫人夫被罵翻 男方首發聲「對她我很認真」

劉姓男公關回應與葉華不倫戀：對她我是認真的。（取自葉華臉書、爆料公社）

女星葉華在本土劇《甘味人生》飾演小三珍妮，她戲外也被爆料與已婚劉姓男公關不倫戀，對方老婆還是個即將臨盆的孕婦，令葉華臉書隨即被罵聲灌爆。而男方今（10日）也在臉書「爆料公社」首度發聲，除了為自己的不誠實向老婆與葉華道歉，也稱對葉華感情是「很認真的」。

劉男臉書全文：

不好意思～這幾天的風風雨雨，導致大家氣血攻心。我因爲從來沒有接觸大眾媒體，在當下我真的不知道該如何應付，自己躲起來 ，不敢看手機 ，不敢看報導。一直到剛剛，看到了另一則報導，我不想再不說話。

對於葉小姐跟張小姐，我深感抱歉，當初因爲我的不誠實，引起現在的傷害。因為不小心讓一個女人懷孕，我真的在當下只想著負責任，可是對她我是完全沒有任何感情，我因爲怕傷害對方，卻遲遲不敢說，在此我深深感到抱歉，直到葉小姐被朋友約在店裡，確實對她產生好感，對她我是很認真，沒有仙人跳，騙錢騙感情，但也因為怕傷害她，也不敢說 選擇隱瞞，對不起...

7月雙方都知道事情，我也立即辭職。7月中後事情揭發到現在，也沒有在ㄧ起，但我還是在處理離婚的事情 ，事後我並不想再隱瞞自己的情感，我錯了嗎？我真的錯了，錯在當下的不誠實。如今，我想誠實面對，至於小孩，我ㄧ定在我能力範圍內撫養小孩。對不起兩位女生，對不起大眾...

不知為何有人惡意中傷我，再有人身攻擊，我也不排除提告！如今，我也已不在那個環境，所有的報導以導致我身心疲憊，我修復好之後會專心在白天的工作上，投資的餐酒館也即將開幕，之後會專心在工作上 。希望大家不要再言語傷害兩位女生 ，謝謝你們的關心我再度向大眾說對不起

(中時電子報)