瀋陽共用寶馬試水溫 租用每公里7元起跳

遼寧省瀋陽市10日出現一批共用BMW轎車（寶馬）。首批共用寶馬都是寶馬1系列轎車，顏色為藍色。目前，首批共用寶馬正處於路測調試階段，下周將駛上瀋陽街頭。

屆時，共用寶馬將覆蓋瀋陽市各大主要區域，在桃仙機場、瀋陽站、中街、太原街、萬象城、大學城以及各大CBD（中新商務區）商圈等地都可以體驗到共用寶馬。

鳳凰網報導，這些共用寶馬每公里資費1.5元（人民幣，下同），近7元新台幣；每天200元封頂，約900元新台幣，無需自己加油，共用寶馬可在瀋陽1400餘家停車場的22萬個停車位任意停放，用戶透過APP即可找到附近停車場，在不違法違規停車的前提下，將車停入停車位即可。

瀋陽將在近期率先投放1500輛共用汽車，這些車輛可以在市內重要區域行駛。

(旺報)