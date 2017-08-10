戰機載麻糬被批 軍事作家：少胡亂打擊士氣

王立楨以這張F-15D的照片為例，顯示美國空軍飛行員也會在座艙裡攜帶私人物品，外界不必胡亂扣違反軍紀的罪名。(圖/想飛的故事,王立楨部落格)

一架F-16雙座戰機，被航空迷拍到座艙上放著一盒伴手禮的消息，引發各界討論，網民們很快就有各種譏諷的聲音，使得空軍很快出面認錯，表示要嚴格反省與檢討，甚至還要懲處。但是軍事作家王立楨則有不同意見，他感覺社會上太習慣貶損國軍了，他特別引用一張美國空軍F-15戰機的照片，顯示美國飛行員一樣會在座艙裡放私人物品，頂多視為一件趣事在看，而不會當成必須處份的違記事件。

作者王立楨寫過多本中華民國空軍的故事，包括《回首來時路：陳燊齡將軍一生戎馬回顧》、《唐飛，從飛行員到上將之路》、《飛行員的故事》等書。他今日在自己的部落格上寫一篇名為「以打擊軍人士氣為己任，置一切天理常理於度外」的文章，表達社會大眾和媒體的無謂奚落，完全沒有必要。作者說「什麼是不當私人物品？一包香煙？一個記事本？一支鋼筆，這些算不算私人物品？」

駕駛U-2偵察機的黑貓中隊英雄陳懷生，在大陸南昌上空遭擊落後，據說中共在他的飛機殘骸裡發現陳懷生的一本聖經，那麼這算不算私人物品？是否也犯了規？

在第二次世界大戰時，有些飛行員在被派往前線時，特的在飛機的翼下安裝一種特別的筴艙，就著24瓶可口可樂，以分享給基地的戰友。美軍長官不認為這是什麼違記事件，而當成提高士氣的表現。

王立楨又以自己在第一次波斯灣戰爭遇過的見聞為例，當時有兩位美國F-16飛行員分批被派往沙烏地阿拉伯，其中第一批先出發的飛行員抵達沙國後不久，即將遇到他35歲的生日，而他的女兒為了慶祝父親的生日，在家裡替他烤了一盒杯子蛋糕，轉交給第二批將出發那位飛行員，請他帶去給前線的父親，並傳話「祝爸爸生日快樂」。結果這盒蛋糕真的是由F-16戰鬥機攜帶，在兩天之內送抵沙烏地阿拉伯前線基地，這趟「F-16空運」當然沒有全程低溫冷藏，或許蛋糕不再新鮮，但是卻溫暖了多少前線軍人的心。王立楨回憶，他自己就看過那位飛行員在前線分享蛋糕的相片，從照片中基地軍人們的笑臉上，都能感受到那股溫馨的氣氛。

王立楨認為，這種帶點個人隨性風格的自由做法，並沒有減少美軍的軍紀，反而是美軍士氣與戰鬥力的來源。他說：「我不敢去想，如果當時的指揮官以不當攜帶私人物品，而來懲處相關失職人員的話，會有什麼樣的後果？」

(中時電子報)