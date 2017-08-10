農村地區經濟太慘 印度孟買逾50萬人上街抗議

為抗議農村地區經濟不景氣，印度逾50萬名群眾9日齊聚印度金融首都兼人口第一大城孟買，要求政府保障在其政府機構就業以及大學就學的配額。抗議人群不僅將孟買街道擠得水洩不通，孟買市的鐵公路交通系統也遭癱瘓。

主辦單位宣稱，到場抗議的人數超過200萬人，因此這是孟買市歷來最大規模的示威活動。不過，據印度媒體保守估計，抗議人數介於60萬人到100萬人之間。

由於失業率飆升，加上農場收入降低，從印度北部哈雅納省（Haryana）到西部古茶拉底省（Gujarat）的各農業社區皆要求政府保障就業和教育。

本次大規模示威抗議嚴重影響孟買的鐵公路交通，但警方稱過程平和，未爆發任何暴力衝突。孟買當局已動員約萬名警力，協助維持秩序。

(中時)