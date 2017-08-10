用中華台北荒謬？林義傑批黃國昌：你真的不知道體育

台灣參加許多國際賽事時都採奧會模式使用Chinese Taipei。(本報資料照片)

世大運開幕在即，但因媒體手冊上使用中華台北Chinese Taipei來稱呼台灣，招來時代力量立委黃國昌批評「荒謬」。超馬好手林義傑感嘆，黃國昌真的不知道體育，又要把一般沒受專業訓練於體育的人民操作成他要的「不懂」。

世大運的手冊上，許多本該是Taiwan的字眼被改成了Chinese Taipei，時代力量立委黃國昌、林昶佐，民進黨議員顏若芳等人都在臉書上發文批評。

但林義傑在臉書上表示，世大運是要照奧委會模式，不是我們改名就改名，並表示愛國很重要，但是要知道國際規則，要黃國昌去向奧委會抗議。林義傑認為，該做的不是比賽前質疑使用中華台北這種沒有原法的程序，而是大家好好團結把世大運辦好。

林義傑也提到，使用中華台北是個雞生蛋，蛋生雞的問題，能做的就是去找IOC更名成台灣，若是黃國昌能成功，一定可以上名人堂，改變台灣的體育史，變成未來體育生都要唸到的名字。

(中時電子報)