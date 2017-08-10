陽明第二季虧損縮小到4.45億元 第三季估將轉盈

陽明（2609）今（10）日董事會通過2017上半年財報，第2季合併營業收入為332億元，年增19.65％，營運量115萬箱（20呎櫃），年增6.81％，稅後淨損4.45億元，較去年同期減幅達9成，較上1季減幅亦達5成。陽明7月營收年增率高達29.25％，法人估第三季將轉虧為盈。

陽明今年上半年合併營業收入為634.8億元，較去年同期成長15.65％，營運量228萬箱，較去年同期成長10％，稅後淨損新台幣13.46億元，較去年同期大幅改善84％。

公司7月營收為120.31億元，年增率29.25％，月增率3.73％，由於7、8月運價都有再拉升，以1個月遞延效應看，8月營收會有更好表現。

陽明海運自2016年第4季起厲行成本控管及財務優化政策，配合市場穩定回溫之趨勢，在2017上半年各期均較去年同期有大幅的成長與改善，無論是營運量或營業收入皆顯示各項改善措施效益持續展現。

(工商)